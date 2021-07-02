Öğretim Elemanı Alımı İlanı
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Öğretim Elemanı Alımı İlanı

Öğretim Elemanı Alımı İlanı
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İLAN METNİÖğretim Elemanı (Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi) Kadrolarına Başvuru FormuSon Başvuru Tarihi: 16. 07. 2021Not: Şahsen başvurular mesai saatleri içerisinde maske ve mesafe kuralına uyularak kabul edilecektir.

İLAN METNİ

Öğretim Elemanı (Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi) Kadrolarına Başvuru Formu

Son Başvuru Tarihi: 16. 07. 2021

Not: Şahsen başvurular mesai saatleri içerisinde maske ve mesafe kuralına uyularak kabul edilecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Kaynak: Habermetre

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