Öğretim Elemanı Alımı İlanı
İLAN METNİÖğretim Elemanı (Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi) Kadrolarına Başvuru FormuSon Başvuru Tarihi: 16. 07. 2021Not: Şahsen başvurular mesai saatleri içerisinde maske ve mesafe kuralına uyularak kabul edilecektir.
İLAN METNİ
Öğretim Elemanı (Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi) Kadrolarına Başvuru Formu
Son Başvuru Tarihi: 16. 07. 2021
Not: Şahsen başvurular mesai saatleri içerisinde maske ve mesafe kuralına uyularak kabul edilecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
Kaynak: Habermetre