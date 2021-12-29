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Öğretim Üyesi Alım İlanı

Öğretim Üyesi Alım İlanı
Habermetre - Haberler | Toplum

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 29 Aralık 2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 29 Aralık 2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Resmi Gazete İlan Metni için TIKLAYINIZ…

Başvuru Formu için TIKLAYINIZ…

EK-2 Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu için TIKLAYINIZ…

EK-3 Genel Değerlendirme Tablosu için TIKLAYINIZ…

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi için TIKLAYINIZ…

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