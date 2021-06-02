Öğrenmenin yaşı yok dediler

1-9 Haziran arasında yaygın öğretimi teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk kez yapılan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası", Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğünde etkinliklerle kutlanıyor.