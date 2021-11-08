KARABÜK (Habermetre) - Karabük Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa açtığı okuma yazma kurslarında eğitim devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğü bir kursiyer dahi olsa, kurs açıp öğretmen tahsis ediyor.

75. Yıl, Ergenekon, Üniversite Mahallesi ve Çerçiler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezlerinde açılan kurslara katılan kursiyerler, ilerleyen yaşlarına rağmen okuma ve yazma öğreniyor. Kurslara katılanların içerisinde ayrıca, geçici sığınmacı olarak Karabük'te yaşayanlarda yer alıyor.

Sosyal Yaşam Merkezlerindeki kursları ziyaret eden Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker; "Sosyal Yaşam Merkezlerimizde birçok branşta kursumuz var, ancak Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili'nin en çok önem verdiği kurslar, okuma ve yazma kursları. Sayın Başkanımız; 'Bir kişinin dahi okuma ve yazma öğrenmesine vesile olsak bu binanın maliyetini çıkartmış oluruz' ilkesiyle hareket ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bir kursiyer dahi başvursa, hemen öğretmen tahsis edip kurs açıyor. Öğrenmenin yaşı yok, okuma ve yazma öğrenmek isteyen tüm hemşehrilerimiz bizimle irtibata geçebilirler. Kursiyerlerimiz son derece ilgili ve başarılı, kendilerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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