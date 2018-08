Öğrenmenin Yaşı Yok

Örnek davranışı ve azmiyle herkesi kendisine hayran bırakan Bekar, " Bu zamana kadar fırsatım veya imkanım olmadı. Bayraklı Belediyesi'nin kütüphaneleri öğrenmek isteyen herkes için ideal merkezler. Amacım merak ettiğim konuları internetten araştırıp, gerekli işlemlerimi de bilgisayarla yapabilmek" dedi.

Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ilçede bulunan 16 kütüphanede yaptığı çeşitli etkinlikler ve ücretsiz hizmetlerle 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor. Araştırma yapmak, ders çalışmak, ödünç kitap almak, ücretsiz internet ve bilgisayar kullanımı gibi hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar Bayraklı Belediyesi kütüphanelerinin yolunu tutuyor. Bu kapsamda düzenli olarak 75'inci Yıl Mahallesi Kütüphanesi'nin ziyaretçilerden biri de yıllarca Almanya'da işçi olarak çalışan 80 yaşındaki işçi emeklisi Mahmut Bekar oldu. Kitap okumayı çok seven ve öğrenme azmi ile gençlere örnek olan Bekar, boş zamanlarını değerlendirmek için her fırsatta 75'inci Yıl Mahallesi'nde bulunan kültür merkezine gelerek buradaki kütüphanede kitap okuyor, bilgisayar öğreniyor ve merak ettiği konuları araştırıyor.

"KİTAPLAR EN İYİ ARKADAŞIM"

Her geçen gün yeni bilgiler öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, kısa süre önce Sivas'tan İzmir'e göç ettiğini ve arkadaş edinmekte güçlük çektiğini ifade eden Bekar, en iyi arkadaşının kitaplar olduğuna dikkat çekti. Bekar, " Bayraklı Belediyesi'nin kütüphane hizmetlerini duydum ben de bu hizmetlerden yararlanmak istedim. Burada huzur buluyorum kitapları okuyor her geçen gün yeni bilgiler ediniyorum. Kütüphane görevlileri her konuda yardımcı oluyor. Bilgisayar kullanmayı çok istiyordum. Kütüphane görevlilerine bu isteğimi dile getirdim. İsteğim üzerine bilgisayar kullanmayı öğrettiler. Edindiğim bilgilerle artık kitap okumanın dışında internetten merak ettiğim konularla ilgili araştırmalar da yapa biliyorum. Öğrenmenin ve okumanın yaşı yoktur. Burada çok mutluyum. Kütüphanenin hizmetlerinden yararlanmak isteyen herkes mutlaka buraları ziyaret etsin. Bu hizmetleri bize sunan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve kütüphane çalışanlarına teşekkür ederim"dedi.

"BAYRAKLI HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"

Bayraklı Belediyesi kütüphanelerinin herkes için kütüphane projesiyle tam donanımlı hale geldiğini belirterek, her kesimden vatandaşın faydalandığı birer kültür yuvalarına dönüştüğünü vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Kütüphanelerimize gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Herkes için kütüphane projesi kapsamında kütüphanelerimizin teknoloji alt yapıları güçlendi. Ziyaretçi sayıları da her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımızdan okuyup, kenara bıraktıkları kitapları kütüphanelerimize bağışlamalarını istiyoruz. Bayraklı her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz projelerimizin de insanlara faydalı olduğunu görmek bizi sevindiriyor" dedi.