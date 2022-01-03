Öğretmen maaşlarına ne kadar zam geldi 2022? sorusu açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası araştırılmaya başlandı. Öğretmen maaşlarına yılda iki kez olmak üzere enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Bugün açıklanan Aralık ayı enflasyon oranına göre memurlara yapılacak 2022 yılının ilk 6 ay içindeki zammı belli oldu. Peki Öğrenmen maaşları ne kadar 2022? Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmen maaşlarına ne kadar zam geldi 2022? detaylar haberimizde.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR 2022?

Görev - Aralık maaşı - Ocak maaşı

Hademe (15/1) 4.102 - 5.228

Hizmetli (15/1) 4.102 - 5.228

Mübaşir (11/1) 4.359 - 5.556

Usta öğretici (11/1) 4.420 - 5.634

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 - 5.638

Memur (9/1) 4.424 - 5.639

Zabıta memuru (9/1) 4.513 - 5.752

İtfaiyeci (9/1) 4.706 - 5.998

Araştırmacı (9/1) 4.742 - 6.044

İmam/hatip (9/1) 4.762 - 6.070

Müezzin (9/1) 4.762 - 6.070

Şef (7/1) 4.789 - 6.104

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 - 6.221

Öğretmen (9/1) 4.941 - 6.298

Vaiz (9/1) 5.016 - 6.393

Hemşire (9/1) 5.237 - 6.675

Sağlık memuru (9/1) 5.237 - 6.675

Ebe (9/1) 5.244 - 6.684

Programcı (9/1) 5.395 - 6.876

Bekçi (lisans 9/1) 5.429 - 6.920

Şube müdürü (7/1) 6.065 - 7.730

Polis (11/1) 6.502 - 8.287

Mühendis (7/1) 6.883 - 8.773

Komiser (8/1) 6.987 - 8.906

Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 - 9.041

Başkomiser (8/1) 7.102 - 9.052

Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 - 9.084

Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 - 9.231

Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 - 9.421

Müfettiş (7/1) 7.836 - 9.988

Uzman (7/1) 7.915 - 10.088

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 - 10.708

Kaymakam (4/1) 8.933 - 11.386

Tablodaki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK 2022?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emeklilere yüzde 25.48'lik bir zam göründü. Bu zam oranına göre, en düşük emekli aylıkları 2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 TL'ye, 2000 sonrası SSK emeklilerinde 2 bin 41 TL'ye, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 399 TL'ye, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 262 TL'ye yükselecek.

Milyonlarca kişinin maaş zammını belirleyecek enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu (Temmuz-Aralık) ise %25.48 olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

Rakamın ortaya çıkmasıyla emekliler maaşlarının ne kadar artacağını merak eder oldu. İşte yüzde 25.48'lik zamma göre en düşük emekli aylıkları:

2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 624 TL'den 3 bin 293 TL'ye

2000 sonrası SSK emeklilerinde bin 627 TL'den 2 bin 41 TL'ye

Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 912 TL'den 2 bin 399 TL'ye

Bağ-Kur tarım emeklilerinde da bin 802 TL'den 2 bin 262 TL'ye yükselecek.

EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK

SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında,

Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihlerinde alacak

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 27.48 ZAM

Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak ayında maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı yüzde 22,48 oldu. Bu rakamlara göre memur ve emeklinin maaşlarına yüzde 27.48'lik artış yansıyacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 25.48 ZAM

Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Buna göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarına yüzde 25.48 zam alacak.

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