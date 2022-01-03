Öğrenmen maaşları ne kadar 2022? Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmen maaşlarına ne kadar zam geldi 2022?
Öğretmen maaşları ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Öğretmen maaşları, 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamları sonrası yoğun ilgi gördü. Enflasyon oranı ve farkına göre memur zam oranı 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 25.65 olarak açıklandı. Peki Öğrenmen maaşları ne kadar 2022? Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmen maaşlarına ne kadar zam geldi 2022?
Öğretmen maaşlarına ne kadar zam geldi 2022? sorusu açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası araştırılmaya başlandı. Öğretmen maaşlarına yılda iki kez olmak üzere enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Bugün açıklanan Aralık ayı enflasyon oranına göre memurlara yapılacak 2022 yılının ilk 6 ay içindeki zammı belli oldu. Peki Öğrenmen maaşları ne kadar 2022? Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmen maaşlarına ne kadar zam geldi 2022? detaylar haberimizde.
Hademe (15/1) 4.102 - 5.228
Hizmetli (15/1) 4.102 - 5.228
Mübaşir (11/1) 4.359 - 5.556
Usta öğretici (11/1) 4.420 - 5.634
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 - 5.638
Memur (9/1) 4.424 - 5.639
Zabıta memuru (9/1) 4.513 - 5.752
İtfaiyeci (9/1) 4.706 - 5.998
Araştırmacı (9/1) 4.742 - 6.044
İmam/hatip (9/1) 4.762 - 6.070
Müezzin (9/1) 4.762 - 6.070
Şef (7/1) 4.789 - 6.104
Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 - 6.221
Öğretmen (9/1) 4.941 - 6.298
Vaiz (9/1) 5.016 - 6.393
Hemşire (9/1) 5.237 - 6.675
Sağlık memuru (9/1) 5.237 - 6.675
Ebe (9/1) 5.244 - 6.684
Programcı (9/1) 5.395 - 6.876
Bekçi (lisans 9/1) 5.429 - 6.920
Şube müdürü (7/1) 6.065 - 7.730
Polis (11/1) 6.502 - 8.287
Mühendis (7/1) 6.883 - 8.773
Komiser (8/1) 6.987 - 8.906
Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 - 9.041
Başkomiser (8/1) 7.102 - 9.052
Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 - 9.084
Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 - 9.231
Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 - 9.421
Müfettiş (7/1) 7.836 - 9.988
Uzman (7/1) 7.915 - 10.088
Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 - 10.708
Kaymakam (4/1) 8.933 - 11.386
Tablodaki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emeklilere yüzde 25.48'lik bir zam göründü. Bu zam oranına göre, en düşük emekli aylıkları 2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 TL'ye, 2000 sonrası SSK emeklilerinde 2 bin 41 TL'ye, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 399 TL'ye, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 262 TL'ye yükselecek.
Milyonlarca kişinin maaş zammını belirleyecek enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu (Temmuz-Aralık) ise %25.48 olarak gerçekleşti.
Rakamın ortaya çıkmasıyla emekliler maaşlarının ne kadar artacağını merak eder oldu. İşte yüzde 25.48'lik zamma göre en düşük emekli aylıkları:
2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 624 TL'den 3 bin 293 TL'ye
2000 sonrası SSK emeklilerinde bin 627 TL'den 2 bin 41 TL'ye
Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 912 TL'den 2 bin 399 TL'ye
Bağ-Kur tarım emeklilerinde da bin 802 TL'den 2 bin 262 TL'ye yükselecek.
EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK
SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında,
Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihlerinde alacak
Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak ayında maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı yüzde 22,48 oldu. Bu rakamlara göre memur ve emeklinin maaşlarına yüzde 27.48'lik artış yansıyacak.
Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Buna göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarına yüzde 25.48 zam alacak.
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