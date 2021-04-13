Öğrenme aşkı engel tanımıyor
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Öğrenme aşkı engel tanımıyor

İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE - Haberler | Güncel

Öğrenme aşkı engel tanımıyor Henüz 1,5 yaşındayken annesini kaybettiği kazada engelli kaldı ancak özel eğitimle okuma yazmayı öğrendi Pandemi nedeniyle eğitimini uzaktan sürdürüyor Annesini kaybettiği trafik kazasında henüz 1,5 yaşındayken engelli kalan ve babaannesi tarafından büyütülen...

Öğrenme aşkı engel tanımıyor

Henüz 1,5 yaşındayken annesini kaybettiği kazada engelli kaldı ancak özel eğitimle okuma yazmayı öğrendi

Pandemi nedeniyle eğitimini uzaktan sürdürüyor

GİRESUN - Annesini kaybettiği trafik kazasında henüz 1,5 yaşındayken engelli kalan ve babaannesi tarafından büyütülen özel eğitim öğrencisi 9 yaşındaki Duru Karakurt, pandemi nedeniyle öğretmeni evine gelemeyince eğitimini uzaktan sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz hafta sonu sosyal medya hesabından canlı sınıf uygulaması ile ilgili paylaşımda bulunmuş ve Duru Karakurt'un uzaktan canlı eğitime katılmasına vurgu yapmıştı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde babaannesi ve babası ile birlikte yaşayan 9 yaşındaki Duru Karakurt, yatağa mahkum bir yaşam sürüyor. Yatağa bağlı yaşamasına rağmen öğrenme aşkından hiçbir şey kaybetmeyen Karakurt'un en büyük destekçisi ise babaannesi ve akrabası Nisa Nur Karakurt.

Torununun engelli olmasının eğitime engel olmadığını anlatan babaannesi Asiye Karakurt (59), "Torunum doğduğu andan itibaren ben bakıyordum, ancak henüz 1,5 yaşlarındayken 2013 yılında ailecek İstanbul'a gezmeye gittiler. İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında gelinim hayatını kaybetti, torunum Duru ise, yaralı olarak kurtuldu fakat boynundan aşağı vücudu hareket fonksiyonlarını kaybetti. Bebekliğinde olduğu yine torunumu ben bakmaya devam ettim. Okul yaşı geldiğinde ise özel eğitim öğrencisi olarak öğretmenleri eve gelip eğitim verdiler. Korona virüs çıkınca da öğretmeni eve daha gelemez oldu ve eğitiminin uzaktan sürdürmeye başladı. Şuanda 3. Sınıf öğrencisi olan torunum okumayı, hesaplamayı öğrendi. Uzaktan eğitimle sınıftaki arkadaşlarıyla derse katılabiliyor. Sınıf arkadaşlarını uzaktan eğitimle görünce de çok mutlu oluyor" dedi.

"Öğretmenimi ve sınıf arkadaşlarımı çok seviyorum"

Okuyarak en çok öğretmen olmayı istediğini anlatan Duru Karakurt ise "En çok uzaktan eğitimle sınıf arkadaşlarımı gördüğümde mutlu oluyorum. Daha çok matematik dersini seviyorum. Okuyup öğretmen olmayı çok isterdim. Daha önceden öğretmenim eve gelirdi ama şimdi virüs nedeniyle gelemiyor ve uzaktan eğitimle derse katılıyorum. Sınıf arkadaşlarımı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Arkadaşı öğretmen gibi ders çalıştırıyor

Bir öğretmen gibi tahtanın önüne geçip Duru Karakurt ile ders çalışan akrabası Nisa Nur Karakurt ise "Duru ile zaman geçirmekten mutlu oluyorum. Birlikte ders çalışıyoruz. Ben tahtanın başına geçiyorum yazdıklarımı okuyor sonra toplama, çıkarma işlemleri yaparak ders çalışıyoruz. Bazen kitap okuyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz. Aynı binada oturuyoruz her fırsatta yanına geliyorum" diye konuştu.

Öğrenme aşkı engel tanımıyor
Öğrenme aşkı engel tanımıyor
Öğrenme aşkı engel tanımıyor
Öğrenme aşkı engel tanımıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE

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