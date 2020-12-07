Öğrenim kredisi nedir, ne kadar? Geri ödemeli mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs kazananları açıklandı. Kimi başvuranlar ise şu yazı ile karşılaştı; öğrenim kredisi alabilirsiniz. Peki, öğrenim kredisi nedir? Öğrenim kredisi ne kadar? Öğrenim kredisi geri ödemeli mi? Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek?

Öğrenim kredisi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yaptığı sonuç açıklamasının ardından gündemdeki konu olmaya başladı. Sonuçları açıklanan öğrencilerden bazıları 'Öğrenim kredisi alabilirsiniz' ibaresiyle karşılaştı. Bu gelişmenin ardından öğrenim kredisinin ne olduğu ve geri ödemeli olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, KYK öğrenim kredisi nedir? Öğrenim kredisi geri ödemeli mi?

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMELİ Mİ?

Öğrenim kredisi, öğretim hayatından sonra belirlenen sürede ödenir.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

ÖĞRENİM KREDİSİNİ KİMLER ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.