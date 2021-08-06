Öğrenen Bireyden, Öğrenen Topluma!

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu iş birliğinde yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen "Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi - 5 Projesi" başarı ile sürdürülüyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu iş birliğinde yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen "Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi - 5 Projesi" başarı ile sürdürülüyor.

"Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi - 5 Projesi" kapsamında toplumda önyargıyla yaklaşılan ve bu nedenle istihdam sorunu yaşayan eski hükümlüler başta olmak üzere desteklenmesi gereken tüm yetişkinlerin, temel beceriler olarak adlandırılan, sayısal, sözel ve dijital becerilerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

7 bölge 7 il

1 Ocak 2020 tarihinde başlayan projenin faaliyetleri 7 bölgeden seçilen Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Mersin, İzmir, Samsun ve Van illerinde düzenlenen "Bölge Eğitim Toplantıları" ile devam ediyor.

Bölge Eğitim Toplantılarında dezavantajlı bireylerin temel becerilerinin geliştirilerek bilgi toplumuna uyumlarının ve böylece hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılımlarının sağlanması hedefleniyor.

Çanakkale'de gerçekleştirilen Marmara Bölge Eğitim Toplantısı'na Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yetkilileri, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi il temsilcileri, projenin yürütüldüğü halk eğitimi merkezleri eğitici ve yöneticileri ile İŞKUR, TOBB, TESK, MÜSİAD temsilcileri ve akademisyenler katılım sağladılar.

Avrupa Komisyonu ile çalışıyoruz

"Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi - 5 Projesi Marmara Bölgesi Eğitimi Toplantısı"nda konuşan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Şahin, Genel Müdürlük olarak, yetişkin eğitimine verdikleri öneme işaret etti.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, Avrupa Yetişkin Eğitimi kapsamında Avrupa Komisyonuyla iş birliği halinde çalıştığını aktaran ve "Genel Müdürlüğümüz, 34 ülkenin dahil oluğu Ulusal Koordinatörler ağına üyedir" diyen Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Temel beceriler, kalkınmışlık düzeyinin göstergesi olan bilgi toplumlarında, bireylerin yaşamlarını iyi koşullarda sürdürebilmeleri için sahip olmaları gereken bir beceridir. Bu beceriler sahip olan bireyler yaşamlarında karşılarına çıkan fırsatları değerlendirme imkanına ulaşabilirler.

Bu amaçla yola çıktığımız, 'Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-5 Projesi' kapsamında dezavantajlı grup olarak kadınlar, eski hükümlüler ve denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eylemlerin olduğu çalışma programları başarıyla yürütülmüştür. Bölgesel çalıştaylar, yuvarlak masa toplantıları, ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlenerek Türkiye yetişkin eğitimi sistemine katkı sağlanmıştır. "

Marmara Bölge Eğitim Toplantılarında Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Vedat Işıkhan "Pandemi Dönemi Stres Yönetimi", Kırıkkale Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Akbaş "Yetişkin Eğitiminde Kültürün Rolü", Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Samancı "Yetişkin Eğitiminde İletişim", Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Güçlü "Farkındalık Motivasyon ve Kazanımlar", Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Hakan Bozkurt "Tevkifevleri Çalışmaları" başlıkları altında sunumlar yaptılar.

e-platform

Bölge eğitim toplantılarında yetişkinlerin sayısal, sözel ve dijital becerilerin, ölçme- değerlendirmelerinin yapılması amacıyla proje kapsamında geliştirilen e-platformun tanıtılması ve kullanımının sağlanması amacıyla halk eğitim merkezleri ile denetimli serbestlik il müdürlükleri çalışanlarına eğitimler veriliyor.

Kaynak: Habermetre