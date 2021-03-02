Öğrenciyken 'öğretmen' oldular

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, dezavantajlı bölgelerdeki çocukların eğitimine ve sosyal gelişimine destek olmak amacıyla harekete geçti, onların hem öğretmeni hem yaşam koçu oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, dezavantajlı bölgelerdeki çocukların eğitimine ve sosyal gelişimine destek olmak amacıyla harekete geçti, onların hem öğretmeni hem yaşam koçu oldu. İEÜ'nün farklı bölümlerinde okuyan 7 öğrenci, 'Kızılay Öğretmenim' projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul çağındaki 37 öğrenciye internet üzerinden ders anlattı, onlarla ödev yaptı.

İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selin Türkel tarafından verilen "Gönüllülük Çalışmaları" dersini alan gençler, akademisyenlerinin yönlendirmesiyle 'Kızılay Öğretmenim' projesine dahil oldu.

KIZILAY'IN EĞİTİMİNDEN GEÇTİLER

Kızılay Toplum Merkezi'ndeki uzmanlar tarafından 8 saatlik eğitimden geçen gençler, çocuklarla nasıl iletişim kurmaları gerektiği ve çocukların ne tür eğitimlere ihtiyaç duyduğu gibi birçok konuda eğitim aldı. İEÜ'lü öğrenciler Berfin Arabacıoğlu, Ceren Altunkaya, Özge Mutlu, Vahide Alkan, Gizem Bayat, Selen Gülen ve Özlem Mireş, Kızılay'ın belirlediği çocuklara destek olmaya başladı. Ders ve sınav günlerini dikkate alarak çocuklarla ortak program yapan İEÜ'lü gençler, haftada en az 5 saat çocuklarla çevrim içi olarak bir araya geldi. 1 aylık sürede çocuklarla kaynaşan, zorlu dönemlerinde onların yanında olan gençler, örnek bir çalışmaya imza atmanın gururunu yaşadı.

YENİ PROJELER GELECEK

Çalışma hakkında bilgi veren Doç. Dr. Türkel, "Her bölümden öğrencimizin katılabildiği dersimiz, sadece teoride kalmadı, farklı kesimlerin yaşamlarına dokunan somut projelere de zemin hazırladı. Geçtiğimiz günlerde, farklı bir proje geliştirerek pandemi döneminde çok sık kullanılan tıbbi terimleri belirlemiş ve bunların Türkçe karşılığının yer aldığı bir sözlük oluşturulması için çalışmalarımızı tamamlamıştık. Öğrencilerimizi gruplar haline ayırarak sosyal sorumluluk projeleri üretmelerini ya da mevcut projelerin içinde aktif rol oynamalarını istemiştik. Kızılay ile gerçekleştirilen projemiz de bunlardan biriydi. Öğrencilerimiz, projenin sorumluluğunun farkında olarak çok iyi bir süreç geçirdi, dezavantajlı çocuklarımıza da oldukça destek sağladı. Bu tarz projeler, gençlerimizin kendilerini geliştirmesini ve derslerinde başarılı olmasını da olumlu yönde etkiliyor. Projeler üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı