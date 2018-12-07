Öğrenciyi Gasp Eden Şahıslar Yakalandı

Gaziantep'te bir öğrencinin cep telefonunu gasp eden ve ellerinde bıçak bulunan 4 kişi, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Şahinbey ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde M.G. ellerinde bıçak bulunan 4 şahıs tarafından durdurularak, cep telefonu gasp edildi. İhbar üzerine olay yerine hareket eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Suç ve Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemelerde şahısların önce eşkalini sonra ise kimliklerini belirledi. Ekipler yaptıkları operasyon ile S.K., A.A., B.B. ve M.E.D. isimli şahısları gözaltına aldı. Olayda gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.E.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan şahısların gasp ettikleri cep telefonunu S.D. isimli bir şahsa sattığı öğrenildi. Ekipler, telefonu S.D.'den alarak mağdur M.G.'ye teslim etti. - GAZİANTEP