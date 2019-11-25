Öğrenciye kamyon çarptı, veliler yolu kapatarak üst geçit istedi (2)

25.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:41

LİSELİ HALİL KURTARILAMADI

Şanlıurfa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralan lise öğrencisi Halil Alkan (14), tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin, kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA