Öğrencisiyle Mesajlaşıp Çıplak Fotoğraf Atan Öğretmen, Kocasına Yakalandı
Konya'da eşiyle boşanma aşamasında olan kadın öğretmen, erkek öğrencisiyle yakınlaşmaya başladı. Öğrencisine çıplak fotoğraf atan kadın, kocasına 20 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.
Konya'da kadın öğretmen ile erkek öğrencisi arasındaki mesajlaşma, hem boşanma hem de tazminat cezasıyla sonuçlandı. Kadın öğretmenin, erkek öğrencisine müstehcen içerikli mesaj ve fotoğraflarını gönderdiğini fark eden eşinin açtığı dava sonrasında mahkeme, kadını eski kocasına 20 bin TL tazminat ödemeye de mahkum etti.
KOCASIYLA BOŞANMA AŞAMASINDAYKEN ÖĞRENCİSİYLE YAKINLAŞTI
Konya'da yaşanan olayda, bir lisede İngilizce öğretmeni olan D.D., kendisi gibi öğretmen olan eşi arasında boşanma davası sürdüğü sırada iddiaya göre erkek öğrencisiyle yakınlaşmaya başladı.
MÜSTEHCEN YAZIŞMALARI VE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI FARK ETTİ
Sık yaşanan telefonlaşmaların ardından D.D., müstehcen yazışmalar yaptığı öğrencisine ayrıca çıplak fotoğraflarını da gönderdi. Durumu fark eden koca, önce öğrenciyi uyardı, eşi D.D. hakkında mahkemeye başvurdu.
Aile mahkemesine başvuran koca, boşanma davaları sürdüğü sırada eşinin kendi kişisel haklarına saygısızlık yaptığını, edep dışı davranışta bulunduğunu, sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürdü.
KADIN KOCASINA 20 BİN TL TAZMİNAT VERECEK
Hem boşanmak istedi hem de 200 bin TL tazminat talep etti. D.D. ise mahkemede eşinin kendisiyle ilgilenmemesi ve şiddet uygulamasından dolayı bunları gerçekleştirdiğini anlattı. Bunun yanı sıra D.D. de eşine karşı boşanma davası açtı ve tazminat talep etti.
Davayı gören aile mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Ancak D.D.'nin açtığı davaları reddetti. Mahkeme, D.D.'nin, öğretmen eşine 20 bin TL tazminat ödemesine de karar verdi.
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Napsin kadın tek kişi doyuramiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hayret ettim gerçekten şaşırdım doğrusu. Normalde o leş kadının martavalları dinlenip erkek bir güzel nafakaya bağlanırdı. Hakim şaşırttın harbiden burası Türkiye la. Erkek lehinde karar vereceksen yallah Arabistana. Zira bu ülkenin resmi dini Feminazizim demez mi kadın her zaman haklıdır diye ???Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Rezil şehirCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Cenabı allah biz ummeti muhammede dört karı helal kılmıştır ülkemizde yasak ama zina yasak değil avrupa birliğine giriyoruz yaCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYAN ÖĞRETMENİ MESLEKTEN ACİLEN MEN ETMELİ. SAPIK DAVRANIŞLAR BİR EĞİTİMCİYE YAKIŞIR MI? BU SAPIK BAYAN NASIL EĞİTİM VERECEK? NİYE BİZ TÜRK TOPLUMU SAPIKLARI KOLLUYORUZ KORUYORUZ? MADEM KOCANLA SORUNLARIN VAR. BOŞAN. ÖĞRETMENLİKTEN İSTİFA ET SONRA 18LİK ŞEYLE SAPIKSAL DAVRANIŞLARINA DEVAM ET. TERBİYESİZ YOLLU KADINCevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır