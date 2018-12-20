Öğrencisiyle İlişkiye Giren Öğretmenin Avukatlarından Pes Dedirten Talep

Şubat ayında yakalanan 27 yaşındaki ortaokul öğretmeni Stephanie Peterson'un davası sürerken, şoke edici detaylar da gelmeye devam ediyor. Ekim ayında öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden genç kadının avukatları, mahkemeden az ceza almak için çocuğun rızası olduğunu öne sürdü.

DERSLERİNDEN GERİ KALMIŞ

Polis, genç kadının geçen yılın Kasım ayından bu yana 14 yaşındaki bir öğrenciyle ilişkisi olduğunu açıklamıştı. Erkek çocuğunun ifadesinde, çıplak fotoğraflar gönderen fen öğretmeninin onunla cinsel ilişkiye girdiği ve kadının aldığı uyuşturucuyu nasıl içmesi gerektiğini ona anlattığı yer almıştı.

Öğrencinin bu ilişki yüzünden derslerinden geri kaldığını söylediği de belirtilmişti.

OTOMOBİLDE VE EVDE İLİŞKİYE GİRMİŞ

Daha sonra kadın, öğrencisiyle otomobilinde ve evinde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti. Stephanie Peterson'un 2015'ten beri evli olduğu açıklanmıştı.