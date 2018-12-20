Öğrencisiyle İlişkiye Giren Öğretmenin Avukatlarından Pes Dedirten Talep
14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren ortaokul öğretmeninin avukatları, çocuğun rızası olduğunu öne sürerek cezanın düşük tutulmasını talep etti.
Şubat ayında yakalanan 27 yaşındaki ortaokul öğretmeni Stephanie Peterson'un davası sürerken, şoke edici detaylar da gelmeye devam ediyor. Ekim ayında öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden genç kadının avukatları, mahkemeden az ceza almak için çocuğun rızası olduğunu öne sürdü.
DERSLERİNDEN GERİ KALMIŞ
Polis, genç kadının geçen yılın Kasım ayından bu yana 14 yaşındaki bir öğrenciyle ilişkisi olduğunu açıklamıştı. Erkek çocuğunun ifadesinde, çıplak fotoğraflar gönderen fen öğretmeninin onunla cinsel ilişkiye girdiği ve kadının aldığı uyuşturucuyu nasıl içmesi gerektiğini ona anlattığı yer almıştı.
Öğrencinin bu ilişki yüzünden derslerinden geri kaldığını söylediği de belirtilmişti.
OTOMOBİLDE VE EVDE İLİŞKİYE GİRMİŞ
Daha sonra kadın, öğrencisiyle otomobilinde ve evinde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti. Stephanie Peterson'un 2015'ten beri evli olduğu açıklanmıştı.
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türkiyede yokmu..Cevap Yaz 23 2 Yayından Kaldır
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boyle hocamız olduda biz mi okula gitmedikCevap Yaz 29 6 Yayından Kaldır
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VAY BE BİZDE BÖYLE ÖĞRETMEN OLSAYDI BİLİM ADAMI OLURDUK SANSLI ELİNOGLU RIZASI VARSA VELEDİN CEZA ALMAMALIDIRCevap Yaz 21 5 Yayından Kaldır
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Yeni nesil tiklanması güzel yalan haberCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır