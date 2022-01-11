Öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi - Haberler
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Öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi

Öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de kulağından çektiği öğrencisini yaralayan öğretmen Mustafa Çalışır hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de kulağından çektiği öğrencisini yaralayan öğretmen Mustafa Çalışır hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında öğretmenin 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Küçükçekmece'de kulağından çektiği öğrencisini yaralayan öğretmen Mustafa Çalışır (44) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2021'de Zühtü Şenyuva İlkokulu'nda meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede mağdur çocuk Sercan B.'nin (9) ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğu ve öğretmen Mustafa Çalışır'ın da aynı okulda öğretmenlik yaptığı aktarıldı. Olay günü öğrenciler arasında tartışma çıktığı kaydedilen iddianamede, öğretmen Mustafa Çalışır'ın öğrenci Sercan B.'yi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi.

İddianamede öğretmen Mustafa Çalışır'ın 'kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi

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