Öğrencisini döven öğretmenin cezasına savcılıktan itiraz

AKSARAY'da, öğrencisi T.K.'yi (10) dövdüğü gerekçesiyle meslekten atılan öğretmen Ali Rıza Y.'ye (40) duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak iyi hal indirimiyle 10 ay hapis verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve aile avukatı, cezayı az bularak itiraz etti.

Olay, geçen yıl 14 Aralık'ta, Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., öğrencisinin "Hocam, T.K. size küfretti" sözleri üzerine T.K.'yi koridora çıkardı. Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu öğrencisi T.K.'yi defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulundu.