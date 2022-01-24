Öğrencisini döven öğretmen yarın hakim karşısında

AKSARAY'da öğrencisi T.K.'yi (10) dövdüğü için mesleğine son verilen Ali Rıza Y. (40), 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davada yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

AKSARAY'da öğrencisi T.K.'yi (10) dövdüğü için mesleğine son verilen Ali Rıza Y. (40), 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davada yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

?Olay, 14 Aralık'ta Ortaköy ilçesi, Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y. bir öğrencisinin 'Hocam, T.K. sizin hakkınızda küfretti' sözleri üzerine sınıftaki T.K.'yi koridora çıkarttı. Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu erkek öğrencisi T.K.'yi defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İfadesinde ayrıca Ali Rıza Y., epilepsi hastası olduğunu, kendisinde bipolar bozukluk bulunduğunu, ilaç kullandığını ve olayı bir anlık sinirlenme sonucu ile yaptığı söyledi.

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