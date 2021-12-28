Öğrencisini döven öğretmen hakkında idari soruşturma tamamlandı

AKSARAY (DHA) - AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencisi T.K.'yi (10) darbedip, boğazını sıktığı gerekçesiyle hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y. (40) hakkında idari soruşturma kapsamında müfettişin raporunu hazırladığını ve karar için dosyanın Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı.

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Erkek öğrenci T.K.'ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüyü duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal da daha önce yaptığı açıklamada soruşturmanın hızlı bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Yaşanan şiddet olayının ardından idari soruşturma başlattık. Hızlı bir şekilde süren soruşturmamız öğretmenlik mesleğini sürdüremeyeceği ve mesleğine son verilip, memuriyetini geri hizmetlerde yapabileceği yönünde ilerliyor. Öğrencimiz ve ailesine de psikolojik rehberlik hizmeti verilmeye başlandı" dedi.