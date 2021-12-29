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Öğrencisini darp eden öğretmen hakkında önemli gelişme!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencisine dayak atan öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığında devam eden soruşturması hakkındaki gelişmeleri takip etiklerini böyle duyurmuştu.

AKSARAY (İHA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencisine dayak atan öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığında devam eden soruşturması hakkındaki gelişmeleri takip etiklerini böyle duyurmuştu.

Öğretmen ile ilgili karar verildi ve dayakçı öğretmen görevden alındı

Görüntüler 14 aralık'ta Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu

Ortaokulu'nda kaydedildi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y. koridora çıkardığı

öğrencisini dövmeye başlamıştı. Küçük çocuğun yardımına ise gürültüyü duyup, koridora çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni yetişmişti.

Yaşadıklarını babasıyla paylaşan küçük çocuk hemen hastaneye götürülmüş

10 günlük rapor alınıp, savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bunun üstüne Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak

suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Öğrencisini darp eden öğretmen hakkında önemli gelişme!

Öğrencisini darp eden öğretmen hakkında önemli gelişme!

Öğrencisini darp eden öğretmen hakkında önemli gelişme!

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