Öğrencisini darp eden öğretmen hakkında önemli gelişme!
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencisine dayak atan öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığında devam eden soruşturması hakkındaki gelişmeleri takip etiklerini böyle duyurmuştu.
AKSARAY (İHA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencisine dayak atan öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığında devam eden soruşturması hakkındaki gelişmeleri takip etiklerini böyle duyurmuştu.
Öğretmen ile ilgili karar verildi ve dayakçı öğretmen görevden alındı
Görüntüler 14 aralık'ta Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu
Ortaokulu'nda kaydedildi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y. koridora çıkardığı
öğrencisini dövmeye başlamıştı. Küçük çocuğun yardımına ise gürültüyü duyup, koridora çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni yetişmişti.
Yaşadıklarını babasıyla paylaşan küçük çocuk hemen hastaneye götürülmüş
10 günlük rapor alınıp, savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.
Bunun üstüne Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak
suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındı.