Öğrencisini darbeden öğretmene 1,5 yıl hapis istemiyle dava
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Öğrencisini darbeden öğretmene 1,5 yıl hapis istemiyle dava

12.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:18
Öğrencisini darbeden öğretmene 1,5 yıl hapis istemiyle dava

KAYSERİ'de öğretmen Y.G. (38) hakkında, 7'inci sınıf öğrencisi Ö.K.'yi (13) darbettiği suçlamasıyla 1,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYSERİ'de öğretmen Y.G. (38) hakkında, 7'inci sınıf öğrencisi Ö.K.'yi (13) darbettiği suçlamasıyla 1,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kocasinan ilçesinde bulunan ortaokulda geçen yıl 11 Mart'ta meydana gelen olayda öğretmen Y.G., kitap okuma saatinde sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle öğrencisi Ö.K.'yi darbetti. Şikayet üzerine öğretmen hakkında 'Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle yaralama' suçundan iddianame düzenlendi. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile öğretmen Y.G. hakkında, 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ö.K., iddianamedeki ifadesinde, "Göz resmi çizmiştim. 'Hocam bakar mısınız' dedim. Sonra beni silkeleyip, tahtaya doğru itti" derken, öğretmen Y.G. ise, "Sınıfın huzurunu bozma, kitap okuyan öğrencilere engel olma diye uyardım" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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