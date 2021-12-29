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Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenin görevine son verilerek Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görevlendirildiği açıklandı Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan ve güvenlik kamerası görüntüleriyle gündeme gelen öğretmen,...

AKSARAY (İHA) - Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenin görevine son verilerek Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görevlendirildiği açıklandı

AKSARAY - Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan ve güvenlik kamerası görüntüleriyle gündeme gelen öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlik görevinden alınarak memurluğa verildi.

Olay, 14 Aralık tarihinde Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Matematik Öğretmeni Ali Rıza Y., öğrencisi T.K.'nın kendisine küfrettiği iddiasıyla sınıftan koridora çıkarıp tokat ve yumruklarla dövdü. Yaşanan şiddet olay anbean okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Koridordaki sesleri duyarak sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü tarafından T.K. öğretmenin elinden alınırken, öğrenci T.K. yaşadığı şiddet olayını babası Duran K.'ya anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor aldıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen 2 müfettiş olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma yaptı. Yapılan incelemelerde müfettişlerin raporları dün itibariyle tamamlanarak bakanlığa bildirildi. Bunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenin öğretmenlik görevine son verilerek Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görevlendirildiği açıklandı.

Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı

Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı

Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı

Son Dakika: Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı

Son Dakika: Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Son Dakika Haberleri

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