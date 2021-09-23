Öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen antrenör hakkındaki soruşturma - Haberler
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Öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen antrenör hakkındaki soruşturma

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen antrenör hakkındaki soruşturma

Antalya'da öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen antrenör hakkında savcılıkça "dava açılmasının ertelenmesine" karar verildi.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen antrenör hakkında savcılıkça "dava açılmasının ertelenmesine" karar verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan öğrencinin annesi Hicran S, kızının 2016'dan beri Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübünde lisanslı sporcu olduğunu belediyenin spor salonundaki antrenmanlara gittiğini belirtti.

Şüpheli S.S'nin 2017'den itibaren kızının spor antrenörlüğünü yaptığını ve çocuğunun o tarihten beri uykudan korkarak uyandığını, antrenmanlardan sonra istifra ettiğini öne süren anne, antrenörün kızına ve diğer sporculara kötü davrandığı, aç bıraktığı ve ayaklarında plastik sopa kırdığını öne sürerek şikayette bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin üzerine atılı "silahtan sayılacak cisim ile kasten yaralama" suçunu işlediğinin ve suçun kanun maddesince cezasının 3 yılın altında olduğu vurgulandı.

Savcılık şüphelinin kasıtlı suçtan dolayı hapis cezasının olmaması ve suçu işlemekten çekineceği kanaatine vardığı gerekçesiyle kamu davasının açılmasının ertelemesine karar verdi.

Bu kapsamda şüphelinin erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlemediği takdirde kovuşturmaya yer olmadığına karar verileceği kaydedildi.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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Haber: Öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen antrenör hakkındaki soruşturma - Haberler
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