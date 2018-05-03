Öğrencisi ile Otel Odasında Beraber Olan Genç Öğretmen Tutuklandı
Öğrencisini ikna edip otele götürerek onunla cinsel ilişkiye giren İngilizce öğretmeni tutuklandı. Genç kadının 10 yıl ceza alması bekleniyor.
Porto Riko'da İngilizce öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Yaira Cotto Flores, 16 yaşındaki öğrencisi ile birlikte olduğu gerekçesiyle tutuklandı.
MOTELE GÖTÜRDÜ
Araştırmalara göre öğrencisine ders dışında zaman ayıracağını söyleyen genç kadın, bunu cinsel ilişkiye girmek için bir fırsat olarak kullandı. Öğrencisini San Lorenzo'daki bir motel odasına götüren kadın, burada onunla beraber oldu.
GÜVENİNİ KAZANMAK İÇİN HEDİYELER ALDI
Federal savcıların başkanı Rosa Emilia Rodriguez Velez, Flores'ın motele gitmeden önce çocuğu arabasına aldığını söyledi. Öğretmenin otele gitmeden önce kondom satın alarak bunu çocuğa nasıl kullanması gerektiğini anlattığı da anlaşıldı. Genç öğretmenin öğrencisinin güvenini kazanmak için ona çeşitli aralıklarla birkaç hediye de verdiği öğrenildi.
10 YIL HAPİS CEZASI ALMASI BEKLENİYOR
Eski İngilizce öğretmeninin en az 10 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olduğu ve 27 Ağustos'ta görülecek davada cezanın kesinleşeceği açıklandı.
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Hocam haksızlık ediyorsun, sadece bir öğrenciye. . . olmaz amaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Söyle ögremenim olmadı ya hiç ona yanarımCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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öğrenci çok şanslıymışCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Hayirdir yahu? Birileri ögretmenlerin adını karalamak için çok çaba sarfediyor sanki. Bu haberleri yapanın ögretmenlerle alıp veremediği nedir?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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KENDİNİ EĞİTİME ADAMIŞ BİR EĞİTİMCİ YABANCI DİL GERÇEĞİ DİL DİLE DEĞMEDEN ÖĞRENİLMEZ TABİİ ÖĞRETMEN HAKLI HERŞEYİNİ EĞİTİME HARCAYAN BİR İNSAN DEMEK Kİ..Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır