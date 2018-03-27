Öğrencisi ile Basılan Öğretmenin Mesajları Ortaya Çıktı: Tüm Gün Seninle İlişkiye Girmek İstiyorum
ABD'de 13 yaşındaki öğrencisi ile beraber olan 27 yaşındaki evli öğretmenin davasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Öğretmenin çocuğa yazdığı mesajlar ilişkiyi tüm çıplaklığıyla ortaya serdi.
ABD'nin Arizona eyaletinde 13 yaşındaki oğullarının telefonuna bir yazılım yükleyen aile, 27 yaşındaki öğretmen Brittany Zamora'dan gelen mesajları görünce şoke oldu. Mesajlarda, oğullarının ABD'nin Arizona eyaletindeki Las Brisas Academy İlköğretim Okulu'nda ve okul dışında öğretmeniyle cinsel ilişkiye girdiği apaçık bir şekilde belli oluyordu.
EVLİ ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI
Ailenin şikayeti üzerine polis, evli öğretmeni geçen hafta gözaltına aldı. Okuldaki öğrencilerin aileleri, yerel basına verdikleri röportajlarda, olaydan dolayı sarsıldıklarını belirttiler.
ARABADA DA İSTİSMAR ETMİŞ
Bugün mahkeme tutanaklarına erişen ülke basını, olayın detaylarını okuyucularla paylaştı. Kayıtlara göre, 1 Şubat ve 8 Mart arasında öğretmen ve öğrencisi üç kere cinsel ilişkiye girdi. Ayrıca öğretmen çocuğu kendi arabasında da istismar etti.
Zamora ve çocuğun birbirlerine çıplak fotoğraflarını göndermesi de kayıtlarda yer aldı.
"SENİ HER GÜN ZAMAN SINIRI TANIMAKSIZIN İSTİYORUM"
Mesajlaşmalarda öğrencinin, öğretmeniyle tekrar cinsel ilişkiye girmek istediğini söylemesi ve kadının "Biliyorum bebeğim, seni her gün zaman sınırı tanımaksızın istiyorum. Eğer işimi bırakıp seninle bütün gün cinsel ilişkiye girebilseydim, yapardım" demesi de yer alıyor.
Perşembe yakalandıktan sonra Cuma günü mahkemeye çıkartılan kadın için 250 bin dolar kefalet bedeli belirlendi. Hapishanede tutulan Zamora'nın cezası henüz belirlenmedi.
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Normal bir kadın 13 yaşındaki çocuktan cinsel çekicilik hissetmez. 13 yaşındaki birini erkek olarak bile nitelemek mümkün değil. Böyle sapıklara ağır ceza vereceksin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yani bu haberlerin amacı ne böyle çokmu önemli bu millete servis ediyorsunuz böyle aklı ifsat eden haberlerin masumca koyulmadığı belli millet salak değil haberiniz olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Dikkat edin şeytanın bu tuzağına. İçimizdeki münafıklar ve kafirler, aralıklarla böyle ahlaksızlıkları haber konusu yaparak müslümanların karakterini bozmaya çalışıyorlar. Bu konuda uyanık olun ve Allahtan yardım isteyinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Öğretmenim CANIM benim CANIM benim.Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır