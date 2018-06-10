Öğrencisi ile İlişkisi Ortaya Çıkan 8 Aylık Hamile Öğretmen Tutuklandı, Bebeğin Babasını Söylemedi

ABD'de evli bir ortaokul İngilizce öğretmeni ve amigo koçu, 15 yaşında bir öğrencisiyle birden çok kez cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulunarak altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kadının hamile olduğu açıklandı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞ

Texas eyeletinin zengin bir banliyosu olan Trophy Clup'ta öğretmenlik yapan 28 yaşındaki Katherine Ruth Harper'ın cep telefonundan öğrencisine gönderdiği çıplak fotoğrafları çıktı. John M Tidwell Orta Okulu'nda öğretmenlik yapan kadın tutuklandığında 8 aylık hamileydi.

ÇOCUĞUN BABASI BELLİ DEĞİL

Öğrencin kimliği gizli tutulurken çocuğun babasının söz konusu öğrenci olup olmadığı da bilinmiyor. Evli olan Harper da konu ile ilgili açıklamada bulunmadı ancak öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdiklerini de inkar etmedi.

İSİMSİZ İHBAR SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Harper'ın 10 yıllık bir denetime tabi tutulacağı ve kayıtlara bir cinsel ilişki suçlusu olarak geçeceği açıklandı. Polis, soruşturmanın kendilerine gelen isimsiz bir ihbar üzerine başlatıldığını açıkladı.