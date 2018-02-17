Öğretmen Öğrencisi İle Arabada İlişkiye Girerken Basıldı!
Amerika'da gündüz vakti aracın içerisinde öğrencisi ile cinsel ilişkiye giren öğretmen, suçüstü yakalandı.
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde öğrencisi ile cinsel ilişkiye giren öğretmen yakalandı. Gözaltına alınan öğretmen, çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Amerika'nın Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde polis gündüz vakti yol kenarına park edilmiş bir araçtan şüphelenip aracın içini kontrol etti. Polisler, aracın içinde yarı çıplak bir şekilde bir çiftin ilişkiye girdiğini görünce çiftten kimliklerini göstermelerini istedi. 16 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkiye girdiği ortaya çıkan 27 yaşındaki biyoloji öğretmeni Elizabeth Heaton Taylor polis tarafından gözaltına alındı.
ÖĞRETMENİN BAŞKA İLİŞKİLERİ DE ORTAYA ÇIKTI
Cezaevine giren öğretmenin, gözaltına alındığı sırada polise yanlış kimlik bilgisi verdiği ve daha önce 17 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkisi ortaya çıktı. Çalıştığı liseden kovulan öğretmenin yaşları 18 yaşında olan iki kişi ile ilişkiye girdiği için ve polise yanlış bilgi verdiği için üç ayrı suçtan yargılanacağı belirtildi.
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bu amerikalılar çok azgınCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Turkıyede uc yasında cocuga tecavuze yeltenılıyorCevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
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Eseyli uremeyi anlatiyordur ordaCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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Ben amerikadaykenCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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Eskiden her habere yinemi adana derdi yorumcular şimdi yine mi amerika diyor her hafta abd öğrenci öğretmen ilişkisi haberi geliyorCevap Yaz 13 Yayından Kaldır