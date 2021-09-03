Öğrencinin testi pozitif çıktı, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinaya alındı
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Öğrencinin testi pozitif çıktı, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinaya alındı

Öğrencinin testi pozitif çıktı, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Ezgi Atav - Haberler | Güncel

BURSA'da, Akçeşme İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinaya alındı.

BURSA'da, Akçeşme İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinaya alındı.

Yenişehir ilçesindeki Akçeşme İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan bir öğrenci, geçen çarşamba akşamı evinde, kendini halsiz hissettiğini söyleyince ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrolde, çocuğun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bunun üzerine öğrencinin eğitim aldığı sınıftaki 30 öğrenci ve öğretmeni, 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı. Öğrencilerin 14 gün eğitimlerini çevrim içi olarak sürdürecekleri belirtildi.


Öğrencinin testi pozitif çıktı, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinaya alındı
Öğrencinin testi pozitif çıktı, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ezgi Atav

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