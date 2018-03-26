Öğrencinin Okul Servisinden Düştüğü İddiası

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, seyir halindeki okul servisin kapısının açılması sonucu yola düştüğü iddia edilen 13 yaşındaki Emirhan Kırmızıkaya'nın ailesi, şoför ve firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sarıkaya Mahallesi'nde yaşayan Kırmızıkaya, 20 Mart'ta Keçiliköy Mahallesi'ndeki 10 Ekim Ortaokuluna gitmek için bindiği A.İ.B'nin kullandığı 45 J 0396 plakalı öğrenci servisinin kapısının yolculuk sırasında açılması sonucu araçtan düştü. Yakınları tarafından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne götürülen Kırmızıkaya, hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edildi.

Baba Turhan Kırmızıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan sonra jandarmaya giderek şikayetçi olduklarını bildirdi.

Kırmızıkaya, "Bugün de şoför ve firma hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunduk. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Çocuğumun başı yarıldı, dikiş atıldı. Sağ kolu çatladı. Dizi soyulmuş durumda. Kendisi şu an evde, okula gitmiyor. Köyümüze gelen servis tek olunca kalabalık oluyor ve kapı birden açılıyor, çocuğum da düşüyor. İlla benim çocuğum değil, başka çocuk da düşebilirdi." diye konuştu.

Gözaltına alınan şoförün savcılıktaki işlemlerinin ardından, serbest bırakıldığı öğrenildi.