Öğrencinin ev kirasının içinde bulunduğu cüzdanı çalınmıştı

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da midibüste yolculuk yaptığı esnada düşürdüğü cüzdanı çalınan üniversite öğrencisinin mağduriyeti giderildi. Cüzdanın içerisinde evinin kirası bulunan öğrenciye, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde çalınan parası geri teslim edildi.

Olay, 29 Ağustos Pazar günü Adapazarı-Kaynarca arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüste meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinden arkadaşı ile birlikte midibüse binen üniversite öğrencisi Yunus Emre Kaya, Kaynarca ilçesi Sanayi Işıkları mevkiinde araçtan indi. Midibüsten indiği esnada cüzdanının cebinde olmadığını fark eden genç, hemen aracın arkasından koşmaya başladı. Kaya, yaklaşık 30 metre sonra duran araçtan inen iki kişiye midibüsü durdurmaları konusunda uyarıda bulunsa da araçtan inen iki kişi midibüsü durdurmadı. Bir sonraki durakta tekrar duran araca yetişen genç, olayı güvenlik kamerasını izleyince anladı.

Midibüsten indikten hemen sonra arka koltukta bulunan iki kişinin, cüzdanın düştüğü yere yöneldiğini ve cüzdanı alarak araçtan indiklerini gören genç, cüzdanının içerisinde 650 TL nakit para, 2 tane banka kartı ve kimlik kartı bulunduğunu belirterek yaşanan hırsızlığı polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde cüzdanı çalan şüpheli M.K. gözaltına alınmıştı. Cüzdan içerisindeki kimlik ve kartları atarak parayı da harcadığını ifade ettikten sonra serbest kalan şüpheliden, para polis ekiplerince tahsis edildi. Parası teslim edilmek üzere polis karakoluna çağrılan Yunus Emre Kaya, ekiplere mağduriyetlerini giderdikleri için teşekkür etti.

Çalınan para kira ücretiydi

Cüzdanı içerisindeki paranın kira ücreti olduğunu ifade eden Kaya, "Ağustos ayının 29'unda otobüste cüzdanım çalındı. O dönemden beri Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mağduriyetimi giderebilmek için çalışmalarını sürdürüyordu. Bugün itibari ile mağduriyetimi gidermiş bulunmaktadırlar. Çalınan para, buradaki tuttuğum dairenin kira ücretiydi. Hizmetleri ve yardımlarından dolayı Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Olay anı kamerada

Öte yandan, yaşanan olay anları saniye saniye güvenlik kamerasına da yansımıştı. Görüntülerde Yunus Emre Kaya ile arkadaşının oturdukları yerden kalkarak araçtan inmeleri ve daha sonrasında arka koltukta oturan 2 şahsın öne gelerek cüzdanın bulunduğu yere oturmaları yer aldı. Cüzdanı alan şahısların midibüsten inmesi ve Yunus Emre Kaya'nın ise aracın arkasından koştuğu anlar yansıdı. - SAKARYA