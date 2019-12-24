Öğrencinin 3 lirası ile saatini gasbeden sanığa 5 yıl hapis

24.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:32

KAYSERİ'de ortaokul öğrencisi H.K.'nin (12) okula giderken önünü keserek, 3 lirası ile kol saatini gasbettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Musap Y. (25), 5 yıl hapis ve 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, 4 Mart'ta merkez Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okula gitmek için evden çıkan H.K.'nın önünü kesen Musap Y., mağdurun kolundaki değerli saati ve cebindeki 3 lirasını gasbederek, kaçtı. H.K.'yı darbeden Musap Y., şikayet üzerine gözaltına alındı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Musap Y., karar duruşmasında 'yağma' suçundan 5 yıl hapis ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldı. Sanığın, Yargıtay süreci dikkate alınarak, tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: DHA