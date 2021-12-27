Öğrencimiz Kazakistan Boks Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Üniversitemiz Spor ve Sanat Fakültesi öğrencisi Toganbay Sagyndyk, Oral şehrinde düzenlenen Kazakistan Cumhuriyeti Boks Şampiyonası'nda 86 kg kategorisinde altın madalya kazandı.
Üniversitemiz Spor ve Sanat Fakültesi öğrencisi Toganbay Sagyndyk, Oral şehrinde düzenlenen Kazakistan Cumhuriyeti Boks Şampiyonası'nda 86 kg kategorisinde altın madalya kazandı.
Şampiyon öğrencimizi ve hocalarını kutluyor, bundan sonraki yarışmalarda başarılar diliyoruz.
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