Öğrencilerle keyifli anlar yaşadı
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Öğrencilerle keyifli anlar yaşadı

Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Murat Kurşun, ilköğretim öğrencileriyle keyifli anlar yaşadı.

30.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:42
Öğrencilerle keyifli anlar yaşadı



Elinden geldiğince sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalıştığını belirten Kurşun, Nizip'teki 15 okulda yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye hayırsever iş insanı Şaban Erdoğan ile birlikte yeni yıl hediyesi olarak ayakkabı dağıttı. Minikler eğlenmek istediğinde de Murat Kurşun şarkılarını öğrenciler için seslendirdi.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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