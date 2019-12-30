Öğrencilerle keyifli anlar yaşadı

30.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:42







Elinden geldiğince sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalıştığını belirten Kurşun, Nizip'teki 15 okulda yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye hayırsever iş insanı Şaban Erdoğan ile birlikte yeni yıl hediyesi olarak ayakkabı dağıttı. Minikler eğlenmek istediğinde de Murat Kurşun şarkılarını öğrenciler için seslendirdi.& ;









