Öğrencilerle İftar Yaptılar

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde protokol, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şemsi Sivasi Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle iftar yaptı.

Şemsi Sivasi Erkek Öğrenci Yurdu Yemekhanesi'nde gerçekleştirilen iftar programına Kaymakam Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ekrem Yurt ve okul idarecileri ile öğrenciler katıldı.

Kaymakam Pektaş, yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Pektaş, programda öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenme fırsatı da bulduklarını ifade etti.