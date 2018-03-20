Öğrencilerle Cinsel İçerikli Yazışmalar Yaptığı İleri Sürülen Müdür Yardımcısı Açığa Alındı

BURSA'daki bir lisede odasına çağırdığı kız öğrencilere 'Söyleyin bakalım arkadaşlarınızdan kimler bakire değil?' diye sorduğu, bazı kız öğrenciler ile WhatsApp üzerinden yazışıp ilişki kurmak istediği öne sürülen Müdür Yardımcısı A.K. hakkında, Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatttı. Açığa alınan A.K.'nin görev yaptığı okulda 'Öğrencilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı' olduğu öğrenildi.

Bir lisede Müdür Yardımcısı olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası A.K., yaklaşık iki yıl önce kız öğrencilerle ilişki yaşadığı iddiaları nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından buradaki görevinden alınıp, başka bir liseye tayin edildi. Lisede 'Öğrencilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı' olarak görev yapan A.K.'nin bazı günler kız öğrencileri odasına çağırıp, "Söyleyin bakalım sizin arkadaşlarınızdan kimler bakire değil?' diye sorduğu iddia edildi. Ayrıca, A.K.'nin birçok kız öğrencisi ile WhatsApp üzerinden cinsel içerikli yazışmalar yaptığı ileri sürüldü.

Olay, okuldaki kız öğrencilerin aralarındaki bir sorun nedeniyle kavga etmesinin ardından ortaya çıktı. İddiaya göre, kavgaya karışan kız öğrencilerden biri, diğer kız öğrenciyi, "Senin, Müdür Yardımcısı ile olan ahlak dışı yazışmalarını biliyorum. Bunu okul idaresine söyleyeceğim" diyerek tehdit etti. Ardından iddialar okul idaresine iletildi. Okul müdürünün konuyu kapatmak için öğrencileri uyardığı ileri sürülürken, iddialar, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştı. Milli Eğitim Müdürlüğü, bunun üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Müdür Yardımcısı A.K. açığa alınırken, görevlendirilen müfettişlerin, A.K.'nin kız öğrenciler ile yaptığı yazışmaları, konuşmaları ve okul müdürünün yaşananlara karşı tavrını araştırdığı öğrenildi.

VELİLER TEPKİLİ

Lisede etimi gören öğrencilerin velileri olaya büyük tepki gösterdi. İki yıl önce de aynı okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Okul Baş Müdür Yardımcısı M.E.D.'in kız öğrencisi ile gönül ilişkisi kurup, eşini ve çocuklarını bırakarak öğrencisi ile kaçtığını öne sürülen veliler, "Yaşanan bu olaylar bizleri ve çocuklarımızı çok üzüyor" ifadelerini kullandı. - Bursa