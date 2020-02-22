Öğrencilerinin sevgisi görme engelli Mehmet öğretmene "ışık" oluyor

22.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:08

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde görme engelli Türkçe öğretmeni Mehmet Yılmaz, öğrencilerinin sevgisinden aldığı güçle görevini aşkla yapıyor.

Mehmet öğretmen sabahları Hürriyet Mahallesi'nden, halk otobüsüyle bir aktarma yaparak baston yardımıyla Altınova Mahallesi'nde görevli olduğu Şehit Turgut Kurtçu Ortaokuluna geliyor.

Yaklaşık 7 yıldır bu okulda görev yapan yüzde 90 görme engelli 35 yaşındaki Yılmaz, öğrencileri ve mesleğine olan sevgisi sayesinde işini başarıyla sürdürüyor. Yılmaz, yaşama sevinci ve azmiyle çevresindekilerin de takdirini topluyor.

"Onların sesini duydukça işimi severek yaptım"

Mehmet öğretmen AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engelli olmasına rağmen hayata küsmediğini ve yaklaşık 10 yıldır mesleğini severek yaptığını söyledi.

Öğrencilerinin sevgisinin kendisine "ışık" olduğunu anlatan Yılmaz, "Öğrencilerim hiçbir zaman bana engelli olduğumu hissettirmedi. Onların sesini duydukça işimi severek yaptım. Bana asla engelli gibi davranmıyorlar. Diğer öğretmenlerine nasıl davranıyorlarsa bana da aynı şekilde davranıyorlar. Öğrencilere faydalı olmak, onlara bir şeyler katmak beni çok mutlu ediyor. Mesela beşinci sınıfta derslerine girmeye başladığım öğrencilerimin sekizinci sınıfa kadar gelişimini görüyorum. Onların yaşadığı değişimi, onlara kattıklarımı, onların bizlere kattıklarını görmek beni mutlu ediyor." dedi.

Yılmaz, öğrencilerinin, görme engelli birinin neler yapabildiğine şahit olduklarını dile getirdi.

"Engelliler hayatın içinde olmalı"

Öğrencilerine rehberlik yapmaktan ve onları geleceğe hazırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bazen çevrelerindeki engellilere yardım etmek için neler yapabileceklerini bana soruyorlar. Onlar için örnek oluyoruz. Aileler maalesef engelli çocukları okula göndermeye çekiniyor. Bu zamanda bilgiye ulaşmak çok kolay. Eskiden engellilerin okuması eğitim alması daha zordu. Çocuklar okullara gitmeyince özel çocuklar için açılan okullar da kapanıyor. Engelliler sosyal hayatın içinde olmalı. Özgüven eksiklikleri var, bunu ailelerin destekleriyle aşabilirler."

Yılmaz, okuldan arta kalan zamanlarında gezmeyi ve farklı kültürleri öğrenmeyi çok sevdiğini aktardı.

Görme engelli olmasına rağmen Türkiye'de birçok ili gezdiğini belirten Yılmaz, "Ülkemiz insanı çok yardımsever. İnsanlarımız gerçekten iyi niyetli ama bazıları nasıl yardım edileceğini bilmiyor. Bazen yardım edeceğim derken engelli insanları incitebiliyorlar. Bu konuda bilinçli olurlarsa engelliler için fayda sağlarlar." diye konuştu.

Kaynak: AA