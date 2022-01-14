Öğrencilerini mesajlarıyla taciz ettiği iddia edilen profesöre soruşturma

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Üniversitesi'ndeki bir öğretim görevlisi profesör hakkında, öğrencilerine mesaj atarak taciz ettiği iddiası ile soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde görevli öğretim görevlisi Prof. Dr. H.Ö., iddialara göre öğrencilerine mesaj atarak taciz etti. Öğrenciler ise H.Ö.'nün kendilerini taciz ettiğini iddia ederek mesajları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öğrenciler tarafından yapılan bir paylaşımda H.Ö.'nün öğencisine, "Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm" yazılı mesaj gönderdiği iddia edildi.

İddiaların ardından emekliye ayrılacağını duyurdu

Mesajların sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından H.Ö., emekliye ayrılacağını duyurdu. H.Ö. konu ile ilgili öğrencilere gönderdiği mesajda H.Ö., "Arkadaşlar ben 17 Ocak itibariyle emekliye ayrılıyorum. Okuldan ayrılıyorum. Sınavlarınızı bölüm başkanlığı organize edecek. Sınavlarınızda başarılar dilerim" ifadesine yer verdi.

Soruşturma başlatıldı

Paylaşımların ardından Kırıkkale Üniversitesi iddialarla ilgili idari soruşturma başlattı. Kırıkkale Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemizden bir öğretim üyesinin, kız öğrencilerini sosyal medya üzerinden taciz ettiği iddiaları ile ilgili idari soruşturma devam etmektedir. Bu soruşturma, konu sosyal medya platformlarında paylaşılmadan önce, Üniversite yönetimimize yapılan şikayetler üzerine başlatılmış ve titizlikle sürdürülmektedir. Temel değerlerimize yapılan mütecaviz davranışlara karşı olan duruşumuz nettir. Konu, Üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" denildi. - KIRIKKALE

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