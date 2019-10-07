Öğrencilerini kırmızı halıda karşıladı

07.10.2019 13:06

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Nurettin Kaden, öğrencilerini, motivasyonlarını artırmak için kırmızı halıda karşıladı.

Öğrencilerini mutlu etmek ve motivasyonlarını artırmak isteyen Kaden, okul girişine kırmızı halı serdi.

Kaden, kırmızı halıda karşıladığı öğrencilerine iyi dersler diledi, şeker ikram etti.

Öğrenciler bu sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Kaden, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin kendini değerli hissetmesi için bu etkinliği haftanın belirli bir gününde yapacağız. Bir öğrencinin mutlu olması onun başarısına da etki edecektir." dedi.

Öğrencilerden Zeynep İclal Aliağaoğlu, okul müdürünün davranışı karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini, çok mutlu olduğunu, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Meryem Çaltu da okulda karşılanmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA