ÖĞRENCİLERİNİ KIRMADI, SINIFTA HARMANDALI OYNADI - Haberler
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ÖĞRENCİLERİNİ KIRMADI, SINIFTA HARMANDALI OYNADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Yılmaz, havanın soğuk olması nedeniyle dışarıda ders yapamayan öğrencilerinin isteği üzerine sınıfta harmandalı oynadı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Yılmaz, havanın soğuk olması nedeniyle dışarıda ders yapamayan öğrencilerinin isteği üzerine sınıfta harmandalı oynadı.

Eğirdir İlçesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan 26 yıllık Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Yılmaz, havanın soğuk olması nedeniyle dışarıda ders yapamayınca öğrencileriyle birlikte sınıfa döndü. Mehmet Yılmaz, 7B sınıfında öğrencilerin isteği üzerine harmandalı oynadı. Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Yılmaz'ın harmandalı oynarken görüntüleri, bir öğrencisi tarafından kayda alındı.

ÖĞRENCİLERİNİ KIRMADI, SINIFTA HARMANDALI OYNADI

ÖĞRENCİLERİNİ KIRMADI, SINIFTA HARMANDALI OYNADI

ÖĞRENCİLERİNİ KIRMADI, SINIFTA HARMANDALI OYNADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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