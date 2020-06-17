#ÖğrencilerinHayatıÖnemli: Türkiye'de öğrenciler üniversite sınavının ertelenmesini istiyor
Bu yıl üniversite sınavına girecek öğrenciler Covid-19 salgını nedeniyle endişeli. Öğrenciler, tarihlerde yapılan değişikliklerin ardından en son 27-28 Haziran'a alınan üniversite giriş sınavlarının ertelenmesi için sosyal medyada #ÖğrencilerinHayatıÖnemli adlı kampanya başlattı.
17.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:38
Bu yıl üniversite sınavına girecek öğrenciler Covid-19 salgını nedeniyle endişeli. Öğrenciler, tarihlerde yapılan değişikliklerin ardından en son 27-28 Haziran'a alınan üniversite giriş sınavlarının ertelenmesi için sosyal medyada #ÖğrencilerinHayatıÖnemli adlı kampanya başlattı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com