#ÖğrencilerinHayatıÖnemli: Türkiye'de öğrenciler üniversite sınavının ertelenmesini istiyor Bu yıl üniversite sınavına girecek öğrenciler Covid-19 salgını nedeniyle endişeli. Öğrenciler, tarihlerde yapılan değişikliklerin ardından en son 27-28 Haziran'a alınan üniversite giriş sınavlarının ertelenmesi için sosyal medyada #ÖğrencilerinHayatıÖnemli adlı kampanya başlattı.

Bu yıl üniversite sınavına girecek öğrenciler Covid-19 salgını nedeniyle endişeli. Öğrenciler, tarihlerde yapılan değişikliklerin ardından en son 27-28 Haziran'a alınan üniversite giriş sınavlarının ertelenmesi için sosyal medyada #ÖğrencilerinHayatıÖnemli adlı kampanya başlattı.View on euronews Kaynak: Euronews.com