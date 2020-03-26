Öğrencilerine telekonferansla ders veriyor
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Mustafakemalpaşa, Eylül, Bursa, Yerel

Öğrencilerine telekonferansla ders veriyor

Öğrencilerine telekonferansla ders veriyor Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ilkokul öğretmeni Seyit Ali Geçici, öğrencilerine telekonferans yöntemiyle ders veriyor.

26.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:48
Öğrencilerine telekonferansla ders veriyor

Öğrencilerine telekonferansla ders veriyor

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ilkokul öğretmeni Seyit Ali Geçici, öğrencilerine telekonferans yöntemiyle ders veriyor. Eğitim öğretime ara verilmesiyle öğrencilerinin derslerden geri kalmaması için yöntem geliştiren öğretmenin çabası, meslek aşkını gözler önüne serdi.

14 Eylül İlkokulu öğretmeni Seyit Ali Geçici 4-D sınıfında öğrenim gören 29 öğrencisiyle, özel bir program aracılığıyla ders işliyor. Hem öğrencilerin hemde velilerin çok memnun olduğu bu sistem hakkında bilgi veren Seyit Ali Geçici, "Okulların tatil edilmesi ve virüs nedeniyle evde sıkıntı yaşayan öğrencilerimizin sıkıntısını ve özlemlerini gidermek istedim. İnternet ortamında yaptığım araştırmada bir program aracılığıyla derslerimizi telekonferans yöntemiyle işleyebileceğimizi fark ettim. Bu programda sınıf ortamına göre her şey var. Öğretmen, öğrenci, tahta var. Tahtayı öğretmenin ve öğrencinin kullanabilmesi var, öğretmenle etkileşim var, dosya gönderme ve alma var. Tüm bu süreci kayıt altına alabilme imkanı var. Bu programı herkese tavsiye ediyorum. Ayrıca program 40 dakikaya kadar ücretsiz. Zaten bizim derslerimizde 40 dakika sürdüğü için, kimseye maddi olarak bir külfeti yok. Diğer öğretmen arkadaşlarımdan da çok olumlu tepkiler aldım. Bütün meslektaşlarıma da tavsiye ediyorum. Görüntü ve ses kalitesi çok iyi bir program. Öğrencilerim komple dersi kayıt edip, tekrar etme şansına sahip" dedi.

Seyit Ali Geçici kendi sosyal medya hesabından, işlediği dersin bir bölümünü yayınladı. Veliler ve meslektaşları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Öğrencilerine telekonferansla ders veriyor

Kaynak: İHA

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Öğrencilerine telekonferansla ders veriyor

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