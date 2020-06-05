Öğrencilerine sosyal medyadan bez bebekle el sanatları öğretiyor
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Öğrencilerine sosyal medyadan bez bebekle el sanatları öğretiyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni Selda Özçelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalınan süreçte öğrencilerine sosyal medya üzerinden geleneksel bez bebek yapımı ve el sanatlarını öğretiyor.

Öğrencilerine sosyal medyadan bez bebekle el sanatları öğretiyor
05.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:15

Samsun'un Alaçam ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni Selda Özçelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalınan süreçte öğrencilerine sosyal medya üzerinden geleneksel bez bebek yapımı ve el sanatlarını öğretiyor.

Karahüseyinli Ortaokulu'nda görev yapan Selda Özçelik, salgın nedeniyle okula gidemeyen, sokaklarda oynayamayan öğrencilere farklı alternatifler sunmaya karar verdi.

Atakum ilçesinde yaşadığı evin balkonunu çalışma odasına dönüştüren Özçelik, öğrencileriyle iletişime geçerek haftanın belirli günleri sosyal medya üzerinden çeşitli aktivite ve eğitici çalışmalar yapmaya başladı.

Sosyal izolasyon sürecinde evlerine kapanan öğrencilerinin bazılarıyla canlı bağlantı yaparak görüşen Özçelik, bağlantı sağlayamadıkları için de bez bebek yapımı ve geleneksel el sanatlarını anlatan videolar çekerek sosyal medya hesabına yükledi.

Özçelik, böylece öğrencilerinin evlerinde daha keyifli vakit geçirmesini ve bir şeyler öğrenmesini amaçladı.

Çalışmalarında eski kıyafet ve çorapları kullanıyorlar

Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde okullar tatil edilince evde hem kendisinin hem de kızının sıkıldığını, bunun üzerine birlikte çeşitli el sanatları yapmaya başladıklarını söyledi.

Aynı şeyi öğrencileri için de yapabileceğini düşündüğünü dile getiren Özçelik, "Öğrencilerimle evdeki eski kıyafet ve çoraplardan bez bebek ve geleneksel el sanatı çalışmaları yapıyoruz. Bez bebekleri doğal, sağlığa zarar vermeyen, uzun ömürlü ve geri dönüşümlü malzemelerden yapıyoruz. Psikolojik olarak da bu bebeklerle oynamak çocukları mutlu ediyor." dedi.

Çocuk dünyasına hitap eden bez bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimde de önemli faydaları bulunduğunu vurgulayan Özçelik, köyde yaşayan ya da internet bağlantısı kuramayan öğrenciler için de videoları sosyal medya hesabına yüklediğini anlattı.

Özçelik, çalışma sayesinde hem evlerdeki kullanılmayan malzemeleri değerlendirdiklerini hem de çocukların kendi oyuncaklarını yapmayı öğrendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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