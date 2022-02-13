Öğrencilerine en çok pay dağıtan üçüncü meslek lisesi oldular

BATMAN (AA) - Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen yıl Türkiye'de okul bazlı öğrencilerine en çok kar dağıtan ilk üç okul arasına girdi.

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde yaptıkları üretimle ülke ekonomisine katkı sağlıyor ve harçlıklarını çıkarıyor.

Atölyelerde mobilya malzemelerinin yanı sıra özellikle salgın sürecinde dezenfektan, kolonya ve birçok hijyen ürünü de üreten lise, 2021 yılını 4,1 milyon lira ciroyla tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce paylaşılan bilgiye göre, okullar bazında öğrencilere en fazla payın dağıtıldığı okul 1 milyon 790 bin liralık öğrenci payı ile Kırıkkale Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci okul ise 734 bin lira ile Ankara Elmadağ Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Bu sıralamada Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 596 bin lira ile üçüncü oldu.

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2021'de döner sermayeden elde ettiği karın 596 bin lirasını 120 öğrenciye dağıttı.

"5 yıl önce en çok ciro yapan okuldu

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AA muhabirine, 1968'de kurulan ve Batman'ın en eski okullarından biri olan lisenin kimya, mobilya ve metal bölümlerinde üretimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Lisede, 1250 öğrenci, 4 derslik, 3 atölye yer aldığını, 2 atölyenin de yapımının devam ettiğini aktaran Kurtaran, döner sermaye kapsamında metal, mobilya ve kimya bölümünde de üretimler gerçekleştirildiğini kaydetti.

Lisenin 2017'de Türkiye'de en çok ciro yapan meslek lisesi olduğunu anımsatan Kurtaran, "Geçen yıl da Türkiye'de döner sermaye gelirlerinden en çok öğrencilerine pay dağıtan üçüncü okul oldu. Öğrencilerimizin okurken cüzi de olsa bir gelir elde etmeleri aileleri için de gerçekten sevindirici." dedi.

Kurtaran, özellikle kimya bölümünün salgın sürecinde üretime katkı sunduğuna işaret ederek, üretilen malzemeleri öncelikle kendi kurumlarının ihtiyacını karşılamak için kullandıklarını aktardı.

Okulların temizlik ve hijyenle ilgili malzemelerini liseden tedarik ettiklerini dile getiren Kurtaran, ürün çeşitliliğinin döner sermaye cirosuna yansıdığını bildirdi.

Kurtaran, "Üretim faaliyeti içerisinde yer alan öğrenciler de bu cirodan kazanç elde ediyor. Öğrencilerin becerileri ürüne dönüşüyor, bu da okula ve öğrencilere maddi katkı olarak dönüyor." diye konuştu.

Öğrenciler kazançlarıyla ihtiyaçlarını karşılıyor

10. sınıf öğrencisi Şilan Demir, derslerde teorik eğitim aldıktan sonra uygulamalı eğitimle üretim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sıvı sabun, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu gibi farklı ürünler ürettiklerini aktaran Demir, üretim karşılığında ücret aldıklarını, bu sayede ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlattı.

11. sınıf öğrencisi İslam Tekin ise döner sermayeden elde ettiği gelir ile eğitim ihtiyaçlarını karşıladığını, ihtiyaç fazlası ile de aile bütçesine katkı sunduğunu söyledi.