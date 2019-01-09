Öğrencilerinden "Sıfır Atık Projesi"Ne Destek

Gaziantep'te ortaokul ve ilkokul öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için bez torba dikti.

Bayramlı Ortaokulundan yapılan yazılı açıklamada, "Sıfır Atık Projesi" ile toprak kirlenmesine yol açan naylon poşet kullanımının tehlikelerine dikkat çekmek isteyen öğrencilerin bez torba diktikleri belirtildi.

Velilerin desteğiyle dikiş makinası odası kurulan okulda öğrencilerin kalıp çizme, kesme ve dikme çalışmaları yaptıktan sonra, boyalarla bez çantalara birer slogan cümlesi yazdığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu çalışmayla toprak kirliliğine dikkat çekerken, bir taraftan da dikiş dikebilen nesiller yetiştirilmeye çalışılıyor. Teknoloji Tasarım dersleri ile ilişkilendirilen çalışmada velilerden dikiş makinası ve eğitim desteği alarak yapılan çalışmalarda harika ürünler ortaya çıkarıldı."

Kaynak: AA