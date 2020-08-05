Öğrencilerin yüzde 40'ı üniversiteyi ailesinin yanında okumak istiyor
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Öğrencilerin yüzde 40'ı üniversiteyi ailesinin yanında okumak istiyor

Öğrencilerin üniversite tercihinde koronavirüs salgınının etkisi araştırıldı.

Öğrencilerin yüzde 40'ı üniversiteyi ailesinin yanında okumak istiyor
05.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:12
– Öğrencilerin üniversite tercihinde koronavirüs salgınının etkisi araştırıldı. Buna göre, öğrencilerin yüzde 40'ı üniversiteyi artık ailesinin yanında okumak istiyor. Ayrıca, hayallerindeki meslekten ziyade iş olanağı olan bölümler hedefleniyor. Burs ve öğrenim ücretleri de pandemi döneminde öne çıkarken geniş kampüslü, sosyal alanları fazla büyük bahçeli üniversiteler tercih ediliyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Kurumsal İletişim ve Tanıtım Yöneticisi İsmail Aktaş, Öğrencilerin üniversite tercihinde koronavirüs salgınının etkisi üzerine bir araştırma yaptıklarını açıkladı. Koronavirüsün her sektörü, ülkeyi ve kişileri farklı etkilediğini söyleyen ve çalışmanın sonuçlarını anlatan Aktaş, üniversite sınavına giren öğrencilerin nasıl etkilendiğini ortaya koymak için bu araştırma yaptıklarını dile getirdi.

11 İLDE 2 BİN 817 ÖĞRENCİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Öğrencilerin, bu dönemin ikinci yarısını uzaktan eğitim alarak evlerinde geçirdiğini aktaran Aktaş, "Bu süreç öğrencilerin üniversite tercihlerinde değişikliğe yol açtı. Araştırmayı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 11 ile 2 bin 817 öğrenciyle gerçekleştirdik. Gençler, internet üzerinden online olarak ankete katıldı, onlara çoktan seçmeli sorular sorduk" dedi.

KORONAVİRÜS ÖNCESİ VE SONRASI ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ ORTAYA KONDU

Mezunlarının iş bulma olanağı çok olan üniversitelerin tercih edileceğine yönelik eğilim olduğunu belirten Aktaş, "Koronavirüs öncesi ve sonrası üniversite tercihlerinin ne olduğunu sorduk. Bin 855 katılımcı, değişmeyen tek kriterin mezun olduklarında iş bulabilecekleri üniversitede okuyup, iş olanaklarının çok olduğu bir mesleği seçmek olduğunu söyledi. İstihdam olanaklarının çok olduğu bölümleri tercih etmek istiyorlar. Öğrenciler, hayallerindeki mesleği okumaktan ziyade iş bulabilecekleri mesleğe odaklanıyor" diye konuştu.

ŞEHİR DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYORLAR

Aktaş, "Vakıf üniversiteleri özelinde de artık burs oranları ve öğrenim ücretinin uygunluğuna da dikkat ediliyor. Normalde öğrenciler üniversiteyi ailelerinden uzakta, büyüdükleri şehrin dışında bir yerde okumak ister. Pandemi sürecinde gençlerin yüzde 40'ı evine yakın, bulunduğu şehirde üniversite okumak istiyor" ifadelerini kullandı.

GENİŞ KAMPÜSLÜ ÜNİVERSİTELER REVAÇTA

'Sosyal mesafe' ve 'izolasyon' kavramları salgınla hayatımıza girdiğini söyleyen Aktaş, "Öğrencilerin yüzde 50'si de geniş kampüslü üniversiteleri tercih etmek istiyor, sosyal ve spor alanlarının da içinde olduğu, kültürel faaliyetlere önem veren, geniş, bahçeli üniversite hayalleri kuruyor" dedi.

ÖĞRENCİLER KAMPÜSLERİ DİJİTAL ORTAMDA GEZİYOR

Üniversiteleri tercih döneminde nasıl tanıyıp, araştıracaklarının da sorulduğu araştırmada, İsmail Aktaş, "Önceki yıllarda öğrenciler tercih etmek istedikleri üniversitelerin kampüslerine gidip bizzat gezerek fikir sahibi oluyordu. Şu anda üniversiteleri tanımak dijitale kaydı. Gençlerin yüzde 57'si üniversiteleri kendi web sitesinden takip ettiğini söyledi. Tercih hizmeti veren internet sitelerinde de çok vakit geçiriyorlar" diye konuştu.

TERCİH DÖNEMİ DİJİTALE KAYDI

Üniversitelerin de tercih döneminde dijitalde hizmet vermeye başladığını hatırlatan Aktaş, "Öğrenci görüşmeleri dijitale kaydı. Canlı yayın, WhatsApp üzerine soru, cevap yapıyorlar. Bu şekilde 6 ile 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen tercihleri dijitalde yaşayacağız. Öğrencilerin yüzde 80'i pandemi döneminde üniversitelere gitmek yerin dijital ortamda araştırıyor" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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