Öğrencilerin YÖK'ün çalışmalarından memnuniyet oranının yüksek çıktığı açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öğrencilerin YÖK'ün çalışmalarından memnuniyet oranının yüksek çıktığı açıklandı

Öğrencilerin YÖK'ün çalışmalarından memnuniyet oranının yüksek çıktığı açıklandı
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarınca (ÜNİAR) 40 bin lisans öğrencisinin katılımıyla yapılan "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması"na göre, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) çalışmalarından memnuniyet oranı yüksek çıktı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarınca (ÜNİAR) 40 bin lisans öğrencisinin katılımıyla yapılan "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması"na göre, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) çalışmalarından memnuniyet oranı yüksek çıktı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ÜNİAR tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması" kapsamında yapılan anketle 40 bin lisans öğrencisinden, uzaktan eğitim sürecinde YÖK'ü değerlendirmeleri istendiğini ve öğrencilere 4 alanda sorular yöneltildiğini belirtti.

YÖK'ün, "Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet" alanında 86, "Eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin duyarlık" alanında ise 85 puan aldığını ifade eden Saraç, "Ulusal Tez Merkezi ve YÖK Dersleri Platformundan memnuniyet" alanında 92, "Öğrencilere destek ve ilgi" alanında ise 84 puan verildiğini kaydetti.

Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, öğrencilerin YÖK'ün çalışmalarından memnuniyet oranının yüksek çıktığı belirtildi.

Çalışmaya katılan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde Yükseköğretim Kurulundan memnuniyetlerini ifade eden puanların ortalamalarının 84-92 arasında değiştiği aktarıldı.

Açıklamada, YÖK'ün, "Öğrencilere destek ve ilgi" alanında "A", diğer alanlarda ise "A+" puan aldığına işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

Son dakika haberi | Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberi | Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (1)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (1)
ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı
ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Kadir Doğulu
Spor Mesut Özil Mustafa Er Mehmet Topal Alper Yılmaz Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Öğrencilerin YÖK'ün çalışmalarından memnuniyet oranının yüksek çıktığı açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 20:29:17. #1.14#

title