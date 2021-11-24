Öğrencilerin yoğurt kovası kullanarak ördüğü atkılar kırsaldaki akranlarını ısıtacak

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl Gazi İlkokulunda görevli öğretmen Gamze Erdoğan'ın hayata geçirdiği proje kapsamında öğrencilerin yoğurt kovası kullanarak hazırladığı atkı ve bereler, kırsaldaki öğrencileri ısıtacak.

Gazi İlkokulunda 2 yıldır görev yapan Konyalı öğretmen Erdoğan, kırsalda eğitim gören çocuklara destek olmak amacıyla öğrencileriyle "Dünyayı İyileştiren Çocuklar" projesini hazırladı.

Kış aylarında çocukların ısınmasını sağlamak için çalışma başlatan Erdoğan, ders bitiminde boş plastik yoğurt kovalarını örme aparatına dönüştürerek sınıfındaki 33 öğrenciyle rengarenk atkı ve bereler hazırladı.

Erdoğan, okuldaki meslektaşlarıyla bir araya gelip kendi imkanlarıyla çocuklar için bot, kırtasiye malzemesi ve 600 hikaye kitabı da aldı.

Öğrenciler, öğretmenleri ile hazırladıkları hediyeleri Yeşilova köyündeki Yeşilova İlkokulunda okuyan akranlarına ulaştırmak için Bingöl Belediyesinin tahsis ettiği otobüsle yola çıktı.

Okula ulaşan öğrenciler, kendilerini büyük bir heyecanla bekleyen arkadaşlarına hediyelerini verdi.

Birlikte şarkılar söyleyen çocuklar, okul bahçesinde oyun oynayarak eğlenceli bir gün geçirdi.

"Çocuklar gülerse dünya daha güzel olur diye düşündük"

Erdoğan, AA muhabirine, kırsalda yaşayan çocukların mutlu olmaları amacıyla projeyi hazırladığını anlatarak, "Çocuklarla 'Dünya nasıl daha güzel bir yer olabilir, bunun için neler yapabiliriz?' diye konuştuk. 'Çocuklar gülerse, dünya daha güzel, daha mutlu bir yer olur.' diye düşündük." ifadelerini kullandı.

Çocuklar el emekleriyle ürünleri hazırlarken, okul idarecileri ve öğretmenlerin de iş birliğiyle desteğin çok daha genişlediğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Atkıların istenilen büyüklükte ve dolgunlukta olabilmesi için yoğurt kovalarını ya da 5 litrelik su şişelerini kullanmaya karar verdik. Şişe ve kovaları çocuklar getirdi. Şişe ve kovaların alt taraflarını keserek, üst taraflarına da yanlarına iki parmak arayla dil çubuklarını yapıştırarak aparat ürettik. İpi bu çubuklardan geçirme tekniğiyle atkıları üretmeye çalıştık. Bir yere bir iyilik yapmak istiyorsunuz, bunu emekle yapmaya çalışıyor, emek harcıyorsunuz. Bunun çocukların akıllarında bıraktığı etkiler çok faydalı oldu, halen izlerini hissedebiliyoruz. 'Küçücük çocuklar bunları nasıl örebildi?' diye görenler çok şaşırıyor. Çocuklar gülsün, mutlu olsun istedik."

Köy okulunu kaynaşmayı ve bütünleşmeyi sağlamak, bu heyecanı daha yürekten hissetmek amacıyla ziyaret ettiklerini belirten Erdoğan, bu tür çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Zeynep Neda Kuyuldar da arkadaşlarına hediye verdiği için çok sevindiğini söyledi.

"Onları kardeş okul ilan edeceğiz"

Gazi İlkokulu Müdür Yardımcısı Halit Rıza Başbuğ ise projeye okul idarecilerinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yöneticiler, okul aile birliği başkanı ve mahalle muhtarının destek verdiğini belirtti.

Yeşilova İlkokulunda çok güzel karşılandıklarını anlatan Başbuğ, "Biz de onları okulumuza bekliyoruz. Onları kardeş okul ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeşilova İlkokulunda sınıf öğretmeni Funda Yerlikaya, projeyi duyduğunda öğrencileriyle heyecanlandığını, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Yaklaşık bir haftadır Gamze öğretmen ve öğrencilerini beklediklerini anlatan Yerlikaya, verdikleri hediyeler için kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Akranlarından hediye alan 3. sınıf öğrencisi Azra Kaçar da çok mutu olduğunu anlatarak, hediyeler için arkadaşlarına teşekkür etti.

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AA / Aydın Arık - Son Dakika Haberleri

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