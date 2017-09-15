Öğrencilerin Yoğun Yaşadığı Mahallede Narko Sokak Uygulaması

Türkiye genelinde başlayan "Narko-Sokak" uygulaması Tekirdağ'da öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı mahallede yapıldı.



Uygulamaya katılan 70 polis akşam saatlerinde özellikle Roman vatandaşlarının yaşadığı Aydoğdu, Çınarlı ve Yavuz mahallelerinde 5 ayrı noktada "Narko-Sokak" uygulamasını gerçekleştirdi. Gece saatlerinde öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Değirmenaltı Mahallesi'ne giden ekipler, burada kimlik kontrolü yaptı. Uygulamaya getirilen narkotik köpeği durdurulan araçlarda uyuşturucu ararken, uygulama gece geç saatlere kadar sürdü. - TEKİRDAĞ