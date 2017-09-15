Öğrencilerin yoğun yaşadığı mahallede "Narko Sokak" uygulaması



TEKİRDAĞ - Türkiye genelinde başlayan "Narko-sokak" uygulamasında 70 polisin katılımıyla Tekirdağ'da öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı mahallede devam etti.

Uygulamaya katılan 70 polis ekipleri akşam saatlerinde özellikle Roman vatandaşlarının yaşadığı Aydoğdu, Çınarlı ev Yavuz mahallelerinde 5 ayrı noktada "Narko-sokak" uygulamasını gerçekleştirmişti, Gece saatlerinde öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Değirmenaltı Mahallesine geçen ekipler, burada da durdurdukları şahısların üzerini arayarak kimlik kontrolü yaptı. Uygulamaya getirilen Narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu ararken, uygulama gece geç saatlere kadar sürdü.