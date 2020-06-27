Öğrencilerin YKS heyecanı
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Öğrencilerin YKS heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT sınavı, Samsun, Çankırı, Tokat, Amasya, Çorum, Sinop ve Kastamonu'da gerçekleştirildi.

Öğrencilerin YKS heyecanı
27.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:08

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT sınavı, Samsun, Çankırı, Tokat, Amasya, Çorum, Sinop ve Kastamonu'da gerçekleştirildi.

Samsun'da YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 78 merkezde 24 bin 282 öğrenci girdi.

Öğrenciler, sınav yapılan binalara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre alındı.

Öğrencilerin yanlarına dezenfektan ve maske almasına da izin verildi.

Yakın çevresinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan öğrenciler ise sınav merkezlerinde tek kişilik salonlarda sınava girdi.

Samsun'da sınav merkezlerinde yaklaşık 4 bin 500 kişi görev yaptı.

Çankırı

Çankırı'da YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye 16 merkezde 4 bin 232 kişi girdi.

Sınava giren öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak binalara alındı.

Öğrenci velileri ise okul bahçesinin dışında çocukları için dua etti.

Sinop

Sinop'ta YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı gerçekleştirildi.

Kentteki 20 merkezde yapılan sınava 5 bin 300 kişi girdi.

Öğrenciler sınav merkezilerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak binalara alındı.

Amasya

Amasya'da 49 merkezde 9 bin 860 öğrenci sosyal mesafe kuralına uyarak YKS'ye girdi.

Binaların girişinde ellerini dezenfekte eden öğrencilere, maske dağıtıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı gerçekleştirildi.

Kentteki 33 merkezde sınava giren 8 bin 200 öğrenci Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Binaların girişinde ellerini dezenfekte eden öğrencilere, maske verildi.

Çorum

Çorum'da da YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de öğrenciler ter döktü.

Kent merkezindeki 102 sınav merkezlerinde saat 10.15'te başlayan TYT oturumuna öğrenciler, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla maske ve dezenfektan dağıtıldıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyularak okullara alındı.

Öğrenciler ve görevliler dışında okul bahçelerine kimse alınmazken, velilerin de okul dışındaki boş alanlarda ve araçlarında bekledikleri, bazılarının çocuklarının başarısı için dua ettikleri gözlendi.

Tokat

Tokat'ta da TYT'ye giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla maske ve dezenfektan dağıtıldıktan sonra, sosyal mesafe kuralına uyularak okullara alındı.

Kaynak: AA

Manşet

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