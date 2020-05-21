Öğrencilerin yaptığı böcek evleri okul bahçesine yerleştirildi SİVAS'ta koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkmaları kısıtlanan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, evlerinde okullarının bahçesi için 'böcek evi' yaptı.

SİVAS'ta koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkmaları kısıtlanan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, evlerinde okullarının bahçesi için 'böcek evi' yaptı.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, koronavirüs günlerinde doğada yaşayan böceklere farkındalık oluşturmak için proje başlattı. Proje kapsamında koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkmaları kısıtlanan öğrenciler doğadaki böcekler için böcek evi yaptı. Kuru tahtalardan yapılan 9 adet böcek evi, okullarının belirlenen noktalarına yerleştirildi.

'ÇOK OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIK'Proje hakkında bilgi veren BİLSEM Müdürü Adem Uzun, "Öğrencilerimizle birlikte evde kaldığımız bu günlerde öğrencilerimizle Böcek Evi Projesi başlattık. Bu projeyi yapma amacımız çocuklara çevre duyarlılığı kazandırmaktır. Ayrıca çevrede yaşayan canlılara yönelik bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sadece çevre duyarlılığı değil, önümüzdeki 1 yılı kapsayan bir proje olma özelliği de taşıyor. Biz bu böcek evlerine yerleşen böcekleri öğrencilerimize tespit ettirmek istiyoruz. Öğrencilerimize ayrıca gözlem ve araştırma becerisini de kazandırmak istiyoruz. Projemizi paylaştığımız da çok olumlu dönüşler aldık. Hatta Türkiye'nin bir çok yerinden gelen mesajlarda da kendi okullarına da yapacaklarına yönelik dönüşler oldu" dedi.'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN YAPTIK'Bilim ve Sanat Merkezi 6'ncı sınıf öğrencisi Selcen Uzun, "Dünyada sadece insanlar yaşamıyor. Bizim çevremizde ekolojik sistemi koruyan ve geliştiren bir çok canlı var. Bunlardan birisi de böceklerdir. Lütfen bastığımız yerlere dikkat edelim. Bu projemizi insanlarda farkındalık oluşturmak için yaptık" dedi. 5'inci sınıf öğrencisi Doruk Gürsoy (11) ise, "Burası benim böcek evim. Ben bunu böceklerin yaşamını sürdürebilmesi için yaptım. Ayrıca onların yaşamsal alanlarını koruyabilmek ve onlarla ilgili bilgi edinebilmek için bu evleri yaptık. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Bu evleri yaparken taş ve kuru odun kullandım" diye konuştu.

3'üncü sınıf öğrencisi İdil Uzun da, "Evde kaldığımız bu günlerde okuldaki arkadaşlarımızla evlerimizde böcek evleri yaptık. Bu evleri öğretmenlerimizle okulumuzun bahçesindeki belirlediğimiz yerlere astık. Biz bu zamana kadar çevremizdeki bu küçük canlıları hiç fark etmedik. Bu projemizle küçük dostlarımıza dikkat çekmek istedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA